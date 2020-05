Vidéo : Le Directeur d’Odyssud Blagnac évoque les reports et annulations

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans une vidéo, Emmanuel Gaillard, directeur d’Odyssud Blagnac, dévoile la liste des spectacles reportés ou annulés et vous donne les premières informations sur les modalités.

Au final, c’est 23 spectacles qui n’ont pas eu lieu jusqu’en juin 2020 en raison de la fermeture d’ODyssud Blagnac dans le cadre de la lutte contre le COVID 19.

La bonne nouvelle, c’est que la quasi-totalité des spectacles sont reportés pour la saison 2020-2021. Les billets restent valables pour les nouvelles dates à venir. Si toutefois ces dates de report ne vous convenaient pas, vous pourrez demander à les changer à partir de septembre, ou bien à en demander le remboursement.

Pour connaitre toute les dates : https://www.odyssud.com/liste-reports

Soutenez la salle !

Par ailleurs, vous pouvez aussi soutenir Odyssud Blagnac. « Comme beaucoup d’autres secteurs, le monde du spectacle vivant est durement impacté par la crise sanitaire et économique. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir manifesté votre soutien et à nous demander comment concrétiser votre solidarité. Pour soutenir votre théâtre et l’ensemble des professionnels qui le font exister, c’est très simple : si votre spectacle est reporté : venez y assister ; si votre spectacle est annulé : renoncez au remboursement d’un ou de plusieurs de vos billets. Pour ce dernier cas, il vous sera possible dans quelques jours, ici même, de formaliser votre don de billet. Vos gestes de solidarité permettront notamment de soutenir l’emploi des professionnels du spectacle vivant » explique la salle dans un communiqué.