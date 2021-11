Sortez les pintes, c’est la Fête de la Bière à Toulouse !

Partager Facebook

Amoureux de Blondes, brunes, Rousses, IPA, Blanches, vous avez rendez-vous le Toulouse Beer Fest ce week-end !

Le rendez-vous annuel de la brasserie artisanale vous invite à sa 4e édition les 13 et 14 novembre sur le boulevard des minimes à Toulouse ! Avec encore plein de nouveautés en perspective, des bonnes dégustations, de la bonne musique et de la bonne bouffe !

L’objectif du salon est de faire connaître le travail des brasseurs d’Occitanie (et d’ailleurs…) dans une ambiance familiale et conviviale. Plus de 30 brasseurs avec plus de 200 bières à découvrir !

Au programme : conférences, démo de brassage en live, concerts, DJ’s, jeux pour les enfants et food trucks viendront faire mousser ce week-end et en faire « the place to beer » du grand sud !

> https://www.facebook.com/events/229213069183481