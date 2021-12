Solidarité : Campagne de récupération de lunettes à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Harmonie Mutuelle organise jusqu’au 24 décembre 2021 une campagne de récupération de lunettes de vue dans son agence toulousaine située au 9 rue de Metz.

Cette action solidaire poursuit un double objectif et s’appuie sur un double partenariat : récolter des équipements pour soutenir l’association « Lunettes Sans Frontières » et agir pour une consommation respectueuse de l’environnement et de la santé, en partenariat avec le réseau « Écouter Voir ». Une action solidaire et responsable.



« 800 millions de personnes dans le monde ont besoin de lunettes1 tandis que 100 millions de lunettes dorment dans les tiroirs2. C’est pourquoi Harmonie Mutuelle encourage ses adhérents et le grand public (qui seraient amenés à changer de lunettes de vue) à déposer leurs anciennes paires dans l’agence toulousaine. Une action solidaire qui permet à chacun, par un geste simple, de contribuer à la réduction des inégalités en faveur des personnes les plus démunies. » explique Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.



En effet, les lunettes seront envoyées à l’association « Lunettes Sans Frontières » qui les récupère, trie, nettoie et expédie partout dans le monde à des dispensaires ophtalmologiques et des cliniques pour distribution auprès de personnes dans le besoin.