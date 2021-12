Ciné-concert autour du film de Vikash Dhorasoo à Toulouse

Partager Facebook

La Station Service et La Soufflerie présentent Vikash 06 le ciné-concert du film Substitute de Vikash Dhorasoo au Metronum de Toulouse ce mardi 14 décembre.

L’histoire commence le 6 avril 2006. Le réalisateur Fred Poulet propose au footballeur Vikash Dhorasoo de lui confier deux caméras super 8, pour qu’il filme son quotidien jusqu’au 9 juillet, date de la finale de la Coupe du Monde de football à Berlin.

Ensemble ils écriront le film au jour le jour, au Havre, à Paris, puis en Allemagne, dans des chambres d’hôtel, dans le bus ou au téléphone. Substitute est le journal intime d’un « douzième homme ».

Mis en musique par 5 artistes issus de la fine fleur de la nouvelle scène indépendante, Loïc Le Cam et Maelan Carquet des Bantam Lyons, Mickaël Olivette (Tropique Noir), Victor Gobbé de Lesneu et Nathan Leproust de Teenage Bed, cette bande originale sur scène croisera pop, rock et post-punk pour un un hommage décalé à la magie du football.

Infos et réservations : https://metronum.toulouse.fr/