Ange en concert à Toulouse : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Le groupe Ange sera en concert le 19 décembre 2021 au Bikini. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Cinquante ans que dure l’aventure, sans une ride. La musique de ce groupe français a des allures de bain de jouvence. On est passé à un autre chapitre de cet interminable roman à la fin du siècle dernier avec la tournée triomphale baptisée « Un petit tour et puis s’en vont ». D’abord prévue sur les premiers six mois de 1995, elle est prolongée pour satisfaire la demande sur l’année entière tant le succès est au rendez-vous avec un final en apothéose au Zénith de Paris, deux enregistrements live, dont un double, restituent cette épopée.

Gérard Drouot, à l’origine quelques années plus tard du retour de Téléphone, rebaptisé les Insus, est producteur du mémorable Tour d’Ange qui se veut un adieu… Adieu aux premiers musiciens du groupe réunis exceptionnellement pour la dernière fois : Francis Décamps aux claviers, Jean-Michel Brezovar (guitares), Daniel Haas (basse), Gérard Jelsch à la batterie, et bien sûr Christian Décamps, le seul à n’avoir jamais rien lâché, toujours à la barre aujourd’hui. Ils l’ont accompagné dans les débuts de cette aventure qui a permis l’émancipation du rock en France.

Vivez un concert unique le 19 décembre prochain au Bikini. Toulouseblog vous y invite !

Plus d’infos : www.lebikini.com