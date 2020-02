Soirée Blackout au Bikini ce samedi !

Partager Facebook

Ce samedi soir, rendez-vous au Bikini pour une soirée Blackout en présence de Black Sun Empire notamment.

Depuis plus de dix ans, le groupe emblématique Black Sun Empire propage leur DnB incisive et sans concession aux quatre coins du globe. La Blackout porte bien son nom et revient à Le Bikini pour vous plonger dans les méandres des basses les plus obscures et fracassantes qui soient ! Tout ce que le neurofunk a de meilleur à proposer avec aussi Audio, Neonlight, Pythius, Redpill et Acid&Mess.

Blackout : BLACK SUN EMPIRE + AUDIO + NEONLIGHT + PYTHIUS + REDPILL + ACID & MESS

Samedi 22 février dès 23h

Le Bikini

www.lebikini.com