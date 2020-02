Gospel Walk fête ses 10 ans au Bascala

Partager Facebook

Ce samedi 22 février, Gospel Walk fête ses 10 ans de succès au Bascala de Bruguières. Preuve en est, le concert est complet !

Créée en 2010 par DeeDee Daniel, l’école Gospel Walk fêtera ses 10 ans cette année.

Une école qui s’est imposée dans le paysage culturel régional notamment par ses nombreux concerts capables de conquérir son public et de fédérer les forces artistiques d’horizons différents.

Pour fêter comme il se doit cet anniversaire, un grand concert événement se tiendra le 22 février 2020 au Bascala.

Une ambiance exceptionnelle comme Gospel Walk en a le secret.

Plus de 100 choristes chanterons des classiques et des nouveautés sur cette date unique.

Gospel Walk

Samedi 22 février 2020

Le Bascala

Complet