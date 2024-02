Soirée avec le réalisateur Jean-Baptiste Durand au Cinéma ABC Toulouse !

Partager Facebook

Le Cinéma ABC Toulouse organise le vendredi 1er mars une soirée en compagnie du réalisateur Jean-Baptiste Durand pour évoquer son univers et (re)voir son film Chien de la Casse.

En 2023, Jean-Baptiste Durand aura marqué le paysage cinématographique français avec son excellent film Chien de la Casse. Le long métrage a obtenu 7 nominations au César 2024 dont Meilleur Film, Meilleur Premier Film, Meilleur Scénario original, Révélation masculine pour Raphaël Quenard,, meilleur acteur dans un second rôle pour Anthony Bajon et meilleure actrice dans un second rôle pour Galatéa Bellugi. Et le succès fut aussi bien critique que public.

L’occasion était belle pour le cinéma ABC d’inviter le réalisateur pour une soirée exceptionnelle. Il présentera son court-métrage Il venait de Roumanie, suivie à 21h de Chien de la casse. Et dès 18h30 accueil des spectateurs devant le cinéma lors d’un apéro & concert de rap avec l’artiste Siazy.

Infos et réservations : https://abc-toulouse.fr/