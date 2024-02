Toulouse. Le Poney Club revient en juin 2024 !

Partager Facebook

Le Poney Club a confirmé son retour pour une nouvelle saison à l’Aéroport Toulouse Blagnac, comme en 2023, dès le 19 juin prochain. Découvrez les premiers noms !

La bonne nouvelle de ce mois de février ! Le Poney Club se prépare à retrouver ses installations pour une nouvelle saison, la deuxième à l’Aéroport Toulouse Blagnac. Le grand Opening se fera le 19 juin pour trois mois de fêtes et de soirées jusqu’au 31 aout. L’an dernier après trois années à l’Hippodrome de la Cépière, le Poney Club a élu domicile près des pistes de l’aéroport. Le parking P3 a accueilli tout l’été cette guinguette à ciel sur près de 3 000 m² de musique et de convivialité. Rebelote en 2024 !

On connait déjà quelques beaux noms de cette saison. Les toulousains pourront voir les lives de DeadMau5 le 20 juin, La Meute le 28 juin, The Avener le 26 juin, Tchami et Malaa le 18 juillet, Chase and Status le 30 aout et le retour de la Kermesse Festival.

La Kermesse Festival revient sur trois jours les 15, 16 et 17 aout. Et le line up est culte : K Maro, Rohff, Alizée, Zaho, Sniper, Lou Bega, Larusso, Sinik, Faf Larage, Kenza Farah, Laam, L5, Tribal King, Colonel Reyel ou encore Tragédie, Amine et Jessy Matador.

Pour connaitre le reste de la programmation: https://www.instagram.com/poneyclubtoulouse/