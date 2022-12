Sofiane Pamart en 2023 au Zénith Toulouse Métropole

Partager Facebook

Sofiane Pamart sera en concert au Zénith Toulouse Métropole le 30 novembre 2023

Habitué des scènes prestigieuses en France et à L’international, Sofiane Pamart est le premier pianiste soliste à jouer à guichets fermés dans la célèbre salle de l’Accor Arena à Paris. Son univers musical est à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures. Son œuvre à la fois ténébreuse et poétique, incarne une justesse émotionnelle qui permet de toucher un public très large.

A l’automne 2023, il reviendra pour une tournée exceptionnelle, celle des Zénith en France. Retrouvez-le le 30 novembre 2023 au Zénith Toulouse Metropole !

Sofiane Pamart en concert

Jeudi 30 novembre 2023

Zénith Toulouse Métropole

