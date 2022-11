Sitaleki Akauola s’engage au Toulouse Olympique

Partager Facebook

Le TO continue son mercato en vue de se renforcer pour 2023, et réalise un grand coup en recrutant le pilier néo-zélandais Sitaleki AKAUOLA pour les deux prochaines saisons avec une supplémentaire en option.

Né en 1992 dans la banlieue sud d’Auckland à Otahuhu, c’est avec les juniors de sa ville natale qu’il débute le rugby. Plus tard, il rejoint l’académie des New Zealand Warriors (club néo- zélandais engagé en NRL), avant de se faire recruter par les Wests Tigers en 2012.

Un talent se révèle

L’année de son arrivée il joue avec l’équipe junior des Wests Tigers engagée dans le championnat des moins de 20 ans de la NRL. Il remportera la compétition et inscrira un doublé lors de la finale. Ces belles performances avec les moins de 20 lui ouvrent les portes de l’équipe première et il connait sa première apparition en NRL en 2013 contre les Storm de Melbourne, puis signe pour deux années avec les « Tigres ». Il jouera au total 11 rencontres et tapera dans l’œil des recruteurs de Penrith en 2015.

Il rejoint l’effectif des « Panthères » en 2016 avec qui il disputera 20 rencontres jusqu’en 2017.

Direction l’Angleterre pour « Sita »

Sitaleki est recruté par le club de Warrington en 2018. Il passera 4 saisons avec les Wolves, disputera 68 matchs et inscrira 6 essais. L’aventure anglaise se poursuit, car il signe en 2022 avec les Red Devils de Salford et jouera 19 rencontres (dont une face au TO le 20 février dernier) pour 2 essais.

Le TO est ravi de pouvoir compter sur un tel joueur : « C’est une excellente recrue ! Je pense que toute équipe ambitieuse souhaite jouer avec Sitaleki dans ses rangs. Il apporte toute sa puissance et son expérience, qui seront bénéfiques à l’équipe. Je remercie les dirigeants de Salford d’avoir autorisé Sita à nous rejoindre. » Bernard SARRAZAIN, Président du TO XIII.

Un renfort de renom pour le TO

En 2023 c’est un nouveau challenge qui attend « Sita » en venant renforcer l’effectif Olympien. Sylvain HOULES pourra s’appuyer sur ce pilier explosif pour muscler son paquet d’avants ! « Ma famille et moi sommes très impatients et reconnaissants de débuter cette nouvelle aventure. J’ai hâte de rencontrer l’ensemble du staff, l’équipe qui œuvre en coulisses et le nouveau groupe de garçons avec qui je vais pouvoir aller sur le terrain. J’ai hâte de démarrer et je suis prêt pour une grande année. »