A Colomiers, la BD fait son festival 

Le Festival de la BD revient du 18 au 20 novembre à Colomiers avec des rencontres, des expositions et des spectacles.

Tous les ans depuis 1984, la bande dessinée se déploie dans toute la ville de Colomiers. Fidèle à la ligne artistique qui a fait la renommée du festival, la jeune création et l’édition indépendante sont à l’honneur cette année : expositions, animations, spectacles, rencontres, ateliers,… La bande dessinée contemporaine est définitivement à l’honneur de BD Colomiers.

Le public pourra assister à des rencontres avec Magali Le Huche, la légende Blutch, Elizabeth Pich, Frederick Peeters, Ugo Bienvenu ou encore Miroslav Sekulic et Marie Larrivé.

Un prix « toute Première fois »

Le vendredi, le Prix « Toute Première fois » sera décerné au Hall Comminges. Ce prix distingue un-e auteur.ice dont le premier livre de littérature dessinée a été édité en 2022. Ce prix est doté de 1 500 euros.

Plus de 100 auteurs et autrices

Le festival accueillera notamment plus de 100 auteurs et autrices durant trois jours pour des rencontres et des dédicaces sur les stands éditeurs mais aussi à la Librairie La Préface (Colomiers). Liste des invités : https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-invitees/auteurices-843.html

Les expositions à découvrir lors du festival BD Colomiers ! Au programme : Frederik Peeters, Magali Le Huche, Marie Larrivé, Simon Roussin, Elizabeth Pich, Joseph Levacher, Mia Oberländer, André Derainne, Ugo Bienvenu, Leslie Plée et Doan Bui.

On pourra aussi voir le concert dessiné La Lumière des lucioles et Bonobo le dimanche toujours à Colomiers.

Festival de la BD

Du 18 au 20 novembre

Colomiers