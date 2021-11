« Semaine de l’égalité Femmes-Hommes » à I’Espace Roguet

Partager Facebook

Du 22 au 28 novembre, l’Espace Roguet accueille la « Semaine de l’égalité femmes-hommes » organisée par le Conseil départemental, pour des ateliers, rencontres professionnelles et spectacles dans le cadre du dispositif « Égalité femmes-hommes c’est + qu’un jour ».

A travers cet événement, ouvert au public et aux professionnels, le Conseil départemental se mobilise pour faire évoluer les mentalités et valoriser la place et la parole des femmes dans le monde associatif, artistique et culturel.

Quatre journées seront ainsi dédiées à des ateliers et rencontres autour de « Se renforcer et s’exprimer » pour mieux comprendre les inégalités et réagir face au sexisme, des ateliers d’autodéfense féminine pour adultes, des ateliers et débat participatifs avec les adolescents mais également une journée dédiée aux professionnels et professionnelles du secteur culturel. Des intervenants du monde culturel artistique prendront la parole pour ces temps de formation et d’échanges : la Cie Moa, l’association La Petite, Faire Face, le RAVIV (Réseau Des Arts Vivants).

Au cours de cette semaine, des spectacles seront ouverts au public afin de se questionner en famille sur les stéréotypes de sexe :

– « Comme une fille » de la Cie Origine (à partir de 14 ans) – Vendredi 26/11 à 19h

– « Même si ça brûle » d’Anne Lefèvre (à partir de 14 ans) – Vendredi 26/11 à 20h

– « X, Y et moi ? » (à partir de 12 ans) – Samedi 27/11 à 14h30

– « Péronille » de la Cie Dis donc (à partir de 5 ans) – Dimanche 28/11 à 16h30

La « Semaine de l’égalité Femmes-Hommes », organisée autour de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 25 novembre, marque l’engagement du Conseil département dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes qui constituent un obstacle à la réalisation de l’égalité et des droits fondamentaux des femmes et des filles.

Toute la programmation sur cultures-haute-garonne.fr