Concours. Gagnez vos places pour Sam Paganini au Bikini !

Sam Paganini sera en concert au Bikini ce vendredi 26 novembre 2021. Gagnez vos places avec Toulouse Blog !

De l’underground italien aux sommets des charts Techno internationaux, rares sont les artistes avec une carrière aussi riche que celle de Sam Paganini. Depuis 1997, Sam est au coeur de la scène clubbing internationale. Avec ses productions percussives et pleines d’harmonies puissantes, il se fait rapidement repéré grâce à son tube Zoe sur son propre label Paganini Trax. Depuis il parcourt la planète du plus petit club underground jusqu’aux plus gros rassemblements rave , représentant fièrement ses racines italiennes.

En 2011, le poids lourd techno Plus 8 de Richie Hawtin lui fait confiance et sort son EP « Cobra ». A partir de 2013, son exposition grandi sortie après sortie, d’abord chez Cocoon (Body To Body) puis enfin avec Drumcode. C’est sur le label d’Adam Beyer qu’il rencontre ses plus grands succès avec les EP “Prisma”, “Eros” & “Black Leather” atteignant tous le top des charts électroniques. Son tube “Rave” restera plus de 2 mois au sommet du top Beatports et reste aujourd’hui l’un des titres techno cumulant le plus grand nombre de vues sur Youtube, avec ses 30 millions de clics.

Installé comme tête d’affiche de cette nouvelle scène techno, jouant dans les plus grands festivals internationaux : Awakenings, TomorrowLand, TimeWarp, Dour, Movement … ou encore Garorock, Nordik Impakt, Panoramas ou Marvellous Island en France, il lance son propre label JAM en 2016 et continue d’explorer sa propre vision de la Techno avec déjà un album « Zénith » et des nouveaux EP « Desire/Mercury » and « Skin/Candy ».

