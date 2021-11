Femi Kuti en concert à l’Aria

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce lundi 22 novembre, Femi Kuti sera en concert à l’Aria de Cornebarrieu à l’occasion de la saison hors les murs d’Odyssud.

Reprendre le flambeau, transmettre la transe et le rythme en arpentant les scènes du monde pour chanter ses combats politiques… Femi Kuti repart en tournée et fidèle à ses convictions, mêle l’engagement citoyen et l’énergie musicale. Si Femi est toujours à la baguette, cette fois c’est un duo familial et filial qui est au devant de la scène, depuis la récente parution du double-album réunissant le nouveau vinyle du père et celui de son fils aîné, Made Kuti. Cette réunion singulière est évidemment à placer sous l’étoile de Fela Kuti, héraut de l’Afrobeat, père et grand-père des deux hommes.

Il y a toujours chez le Nigérian Femi Kuti, l’urgence de dénoncer, comme le faisait son père, la corruption et les magouilles politiques dans son pays – et plus généralement en Afrique. Au delà de la nécessité à perpétuer le choc que fut l’apparition de l’Afrobeat sur les scènes musicales, Femi Kuti reste un artiste qui sait offrir à son public des spectacles torrides, généreux et dansants, où l’énergie se dispute à l’engagement. Ces concerts sont des expériences singulières d’où l’on ne sort jamais indemne ; Femi et son groupe peuvent rester quatre ou cinq heures sur scène !

Il n’est pas si courant qu’un artiste réussisse à ne jamais dénaturer ses combats et porter haut cette noble idée de témoignage et de partage. Du plaisir à chaque note. Et pour tout le monde.