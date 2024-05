Seal en concert cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chanteur Seal sera en concert le 7 octobre 2024 au Zénith Toulouse Métropole.

Il est l’une des voix les plus identifiables de tous les temps, après un concert à guichets fermés à Paris en 2023, SEAL est de retour avec une tournée en France en 2024 pour célébrer ses 30 ans de carrière avec le public français !

Au cours de sa carrière remarquable, Seal, auteur-compositeur-interprète aux multiples disques de platine, n’a poursuivi qu’un seul objectif créatif : raconter l’amour à travers la musique. Et c’est bien d’amour dont il sera question le 8 septembre prochain au Cirque royale de Bruxelles. Car Seal aime la Belgique et va fêter ses 30 ans de carrière avec le public belge.

Célèbre pour sa voix de baryton rauque, unique en son genre, ainsi que pour ses compositions classiques, le Londonien excelle dans de nombreux genres musicaux. Seal a laissé une marque indélébile sur la pop, le R&B et la soul. Côté tubes, on retient surtout « Killer », « Future Love Paradise », « Crazy » et bien sûr l’inoubliable « Kiss From A Rose ». Autant de titres qui lui ont permis de vendre plus de 30 millions d’albums dans le monde entier et de comptabiliser un milliard de streams sur les plateformes.

Réservations sur box.fr, gdp.fr