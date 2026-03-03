Festival Partances 2026 à Toulouse : Prêts à explorer « Nos mondes qui changent » ?

La 22ᵉ édition du Festival Partances débarque aux portes de Toulouse (à l’Altigone de Saint-Orens) du 13 au 15 mars prochain ! Un événement incontournable de l’actualité culturelle de notre région pour tous les passionnés d’aventure. Cette année, le festival nous invite à une traversée singulière et vibrante : celle de nos géographies lointaines, mais surtout au cœur des métamorphoses qui redessinent notre planète.

Une époque en pleine mutation

À l’heure où nos sociétés et nos environnements se transforment avec une énergie fulgurante, nos repères vacillent parfois. C’est précisément pour décrypter ces mutations que le Festival Partances a choisi la thématique forte de cette 22ᵉ édition : Nos mondes qui changent.

Plutôt que de céder au pessimisme, l’événement donne la parole à ceux qui sont sur le terrain. Voyageurs, réalisateurs, aventuriers et témoins engagés viendront partager, avec une passion ardente, leurs rencontres avec d’autres réalités.

Tour du monde des métamorphoses : le programme

De l’Amérique du Sud aux sommets asiatiques, les documentaires et témoignages au programme promettent de nous interroger :

Uruguay : Mathieu parviendra-t-il à raviver les émotions brutes d’un voyage qui l’a profondément marqué dix-huit ans plus tôt ?

Mongolie & Tadjikistan : Dans la taïga ou au Pamir, comment sauvegarder des traditions millénaires face à l’exode rural des jeunes générations ?

Zanskar : La création d’une grande voie de communication va-t-elle bouleverser bien plus que les paysages ?

Niger : L’impact des bouleversements politiques soudains sur des projets humanitaires patiemment tissés sur le long terme.

Argentine & Chili : L’émergence de nouvelles façons de cohabiter avec une faune longtemps perçue comme hostile.

Cuba : La crise économique actuelle aura-t-elle raison de l’engouement touristique qui semblait établi ?

Irak & Afghanistan : Le regard de Maxime Crozet sur les vestiges du mythe irakien, et une réflexion poignante sur un Afghanistan où, il y a à peine un siècle, soufflaient encore des courants progressistes.

Un appel à l’adaptation et à l’action

Face à ces bouleversements, le message résonne clair : nos mondes sont résolument mouvants et cycliques. Le voyage nous rappelle que rien n’est jamais acquis. Il nous pousse à nous adapter en permanence, à réfléchir au monde tel qu’il était, à scruter celui d’aujourd’hui, et à imaginer celui qu’il pourrait devenir.