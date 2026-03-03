Festival Partances 2026 à Toulouse : Prêts à explorer « Nos mondes qui changent » ?

La 22ᵉ édition du Festival Partances débarque aux portes de Toulouse (à l’Altigone de Saint-Orens) du 13 au 15 mars prochain ! Un événement incontournable de l’actualité culturelle de notre région pour tous les passionnés d’aventure. Cette année, le festival nous invite à une traversée singulière et vibrante : celle de nos géographies lointaines, mais surtout au cœur des métamorphoses qui redessinent notre planète.
Une époque en pleine mutation
À l’heure où nos sociétés et nos environnements se transforment avec une énergie fulgurante, nos repères vacillent parfois. C’est précisément pour décrypter ces mutations que le Festival Partances a choisi la thématique forte de cette 22ᵉ édition : Nos mondes qui changent.
Plutôt que de céder au pessimisme, l’événement donne la parole à ceux qui sont sur le terrain. Voyageurs, réalisateurs, aventuriers et témoins engagés viendront partager, avec une passion ardente, leurs rencontres avec d’autres réalités.
Tour du monde des métamorphoses : le programme
De l’Amérique du Sud aux sommets asiatiques, les documentaires et témoignages au programme promettent de nous interroger :
-
Uruguay : Mathieu parviendra-t-il à raviver les émotions brutes d’un voyage qui l’a profondément marqué dix-huit ans plus tôt ?
-
Mongolie & Tadjikistan : Dans la taïga ou au Pamir, comment sauvegarder des traditions millénaires face à l’exode rural des jeunes générations ?
-
Zanskar : La création d’une grande voie de communication va-t-elle bouleverser bien plus que les paysages ?
-
Niger : L’impact des bouleversements politiques soudains sur des projets humanitaires patiemment tissés sur le long terme.
-
Argentine & Chili : L’émergence de nouvelles façons de cohabiter avec une faune longtemps perçue comme hostile.
-
Cuba : La crise économique actuelle aura-t-elle raison de l’engouement touristique qui semblait établi ?
-
Irak & Afghanistan : Le regard de Maxime Crozet sur les vestiges du mythe irakien, et une réflexion poignante sur un Afghanistan où, il y a à peine un siècle, soufflaient encore des courants progressistes.
Un appel à l’adaptation et à l’action
Face à ces bouleversements, le message résonne clair : nos mondes sont résolument mouvants et cycliques. Le voyage nous rappelle que rien n’est jamais acquis. Il nous pousse à nous adapter en permanence, à réfléchir au monde tel qu’il était, à scruter celui d’aujourd’hui, et à imaginer celui qu’il pourrait devenir.