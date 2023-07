Natation : Le Toulousain Léon Marchand Champion du Monde du 200m Papillon

Partager Facebook

Trois jours après son titre et le record du monde sur 400m 4 nages, le nageur toulousain Léon Marchand a remporté la finale du 200m Papillon ce mercredi à Fukuoka (Japon).

Il rêvait de ce titre depuis un an. Vice champion l’an dernier sur la discipline, Léon Marchand était le favoris du 200m Papillon en l’absence du tenant du titre. Le toulousain a décoché le titre de Champion du Monde avec un record de France à la clé en 1min 52 s 43. Il devance le Polonais Krzysztof Chmielewski et le Japonais Tomoru Hondu.



Deuxième médaille d’or pour le nageur français. Et, il lui reste encore deux courses à disputer notamment en brasse, sa spécialité, et le 200m 4 nages.