Vidéo : Prenez le temps avec Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye

Le temps d’un disque, Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye se sont réunis pour nous offrir de belles chansons. Découvrez « On a pris le temps » , premier extrait de cet album « Ephèmere ».

Les derniers années ont été une course et un succès incroyable pour les trois artistes. Leurs deniers albums respectifs ont rencontré le public et la scène. Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye ont décidé d’une bulle créatrice entre eux le temps d’un album « Ephémère » prévu le 16 septembre. Découvrez « On a pris le temps », premier extrait qui en dit long sur la suite !

Pour rappel, Ben Mazué sera en concert le 2 septembre au Rose Festival !