Romeo Elvis de retour cet automne à Toulouse

Roméo Elvis revient avec un nouvel album « Tout Peut Arriver » et une tournée qui s’arrêtera au Zénith de Toulouse le 14 octobre 2022.

Roméo Elvis est devenu une figure emblématique de la scène hiphop francophone et l’un des artistes belges les plus streamés sur les plateformes d’écoute en ligne. Au fil des années, il a réussi à créer et consolider un lien particulier avec son public grâce à son esthétique authentique et des projets musicaux innovants.

Ses disques Morale 2 et Chocolat, tous deux certifiés platine en France et en Belgique, ont emmené le jeune rappeur sur les plus grandes scènes et festivals de la francophonie et lui ont permis de se placer aujourd’hui comme véritable bête de scène.

En 2020, il sort Maison, un EP travaillé en comité restreint intervenant comme un retour aux sources. En 2021, on le retrouve sur «TPA» et «AC », deux singles produits par la crème des producteurs francophones.

A l’occasion de la sortie de son prochain album ‘Tout Peut Arriver’, retrouvez Roméo Elvis en tournée Zénith dans toute la France : il passera au Zénith Toulouse Métropole le 14 octobre 2022.

Réservations : www.bleucitron.net