Retransmission du décollage de la Mission Juice à la Cité de L’espace Toulouse

Jeudi 13 avril à 13h30, la Cité de l’espace donne rendez-vous à ses visiteurs pour assister en direct à la retransmission du décollage de la première sonde européenne à destination de Jupiter. Ce décollage est prévu à 14h15 (heure de Paris).

Nommée JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), cette mission de l’Agence spatiale européenne (ESA) a pour objectif d’étudier l’habitabilité des lunes glacées de Jupiter. La mission décollera depuis le Centre spatial guyanais à bord de la fusée Ariane 5. Pour l’occasion, la Cité de l’espace et son équipe de médiation commenteront en direct la vidéo de ce lancement et feront intervenir des experts de l’IRAP (institut de recherche en astrophysique et planétologie) et de l’ESA.

Autour d’un grand écran où sera retransmis en temps réel ce lancement, les médiateurs de la Cité de l’espace et différents experts scientifiques qui collaborent sur le projet JUICE expliqueront à tous les temps forts de la mission et son objectif final.

Cette sonde de 6 tonnes est équipée d’instruments de pointe pour lui permettre de relever d’importants défis notamment en matière d’autonomie de vol, de gestion de l’énergie et de résistance aux radiations solaires.

La sonde décollera à bord d’une fusée Ariane 5 (avant dernier lancement) pour un voyage de 2 milliards de kilomètres, d’une durée de 8 ans. Elle arrivera en 2031 à destination des trois plus grandes lunes glacées de Jupiter : Europa, Ganymède et Callisto.

Sur place les intervenants seront :

● Michel Blanc, astronome à l’IRAP

● Nicolas Berton, médiateur de la Cité de l’espace

● Julie Fauré, médiatrice de la Cité de l’espace

● Olivier Sanguy, responsable de l’actualité spatiale à la Cité de l’espace

En liaison depuis le Centre Européen des Opérations Spatiales (ESOC) à Darmstadt (Allemagne) :

● Olivier Witasse, responsable scientifique du projet JUICE à l’Agence spatiale européenne (ESA)

En liaison depuis le Centre spatial guyanais :

● Arnaud Boutonnet, responsable de l’analyse de la mission JUICE à l’Agence spatiale européenne (ESA)