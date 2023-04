Sur France 3 Occitanie, un documentaire au TGI de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

France 3 Occitanie se plonge dans les coulisses du Tribunal de Grandes Instance de Toulouse dans un numéro exceptionnel d’enquêtes de Région mercredi 12 aval à 23h.

Dans ce numéro exceptionnel d’Enquêtes de Région, France 3 vous ouvre les portes du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, où a été captée, pour la première fois en France, une journée de comparutions immédiates. L’ enquête a pu avoir lieu après obtention d’une autorisation exceptionnelle du Ministère de la justice et du tribunal. Cette émission vous permettra de découvrir et de décrypter la justice du quotidien, par le biais de deux reportages, à Toulouse et à Perpignan.

Les journalistes de France 3 vous dévoileront les coulisses du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, les procédures pour les comparutions immédiates et pour leur jugement.

Puis, direction un cabinet d’avocats perpignanais pour mieux comprendre en quoi consiste cette profession en 2023. Au-delà des plaidoiries et leurs envolées lyriques, vous découvrirez le métier, avec ses contraintes et son lot de procédures administratives, marqué parfois par le manque de moyens.

A voir sur france.tv