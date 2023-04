Dimanche, clôture du Printemps du Rire à Toulouse !

Partager Facebook

Ce dimanche à 16h, place Saint Aubin à Toulouse, rendez-vous avec la clôture du Printemps du Rire 2023.

Le Printemps se termine en beauté ce dimanche après 5 semaines de rire, de créations et de rencontres. Pour fêter la fin de cette 29e édition, les organisateurs donnent rendez-vous sur la place Saint-Aubin dès 16h. On pourra y voir un live de Hourra et de Hector ou rien. Ce dernier est un un projet de chanson, un peu poétique, un peu pop, un peu basé sur Genève. C’est surtout un garçon hyper attachant, et très drôle. Habitué des performances dans des lieux insolites, Le Printemps du Rire a décidé de lui proposer dans un lieu non dédié aux concerts: Un bus Tisseo.