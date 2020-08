Vianney à l’automne 2021 au Zénith de Toulouse

Partager Facebook

Son concert au Bikini en mars 2021 est complet, Vianney reviendra au Zénith de Toulouse le 27 novembre 2021 avec un nouvel album.

Deux ans qu’on ne voyait plus Vianney qu’à travers les chansons qu’il signait pour d’autres, loin des scènes et des écrans… Le voici de retour avec « N’attendons pas », véritable hymne à la vie et aux passions qui nous animent !

Quelques tubes affutés en poche, armé de sa guitare, Vianney voulait la chaleur des salles à dimension humaine pour retrouver son public à travers la France au printemps 2021… Et c’est à guichets fermés qu’il entamera cette tournée d’une quinzaine de dates, dont 6 Olympia et un Bikini de Toulouse avant de la prolonger dans les Zénith à l’automne.

Son nouvel album, à venir cet automne, promet déjà un spectacle flamboyant, espiègle, familial et toujours plus chaleureux.

Rendez-vous le samedi 27 novembre 2021 au Zénith de Toulouse.

Les réservations sont ouvertes sur www.bleucitron.net