Retour en mars du Carnaval de Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le samedi 19 mars prochain, la ville de Blagnac fera son Carnaval avec un départ du cortège au Parc des Ramiers.

L’an dernier, et pour la deuxième année consécutive, Blagnac n’avait pas eu droit à son Carnaval dans les rues de la ville. La raison, on la connait : la COVID 19. Malgré tout, la municipalité ne nous avait pas laissé sans rien et avait proposé un eCarnaval. Un cortège virtuel sur les Réseaux sociaux. En effet, les habitants pouvaient se déguiser et partager leurs créations sur le Facebook de la ville.

Cette année, on prépare les costumes, on sort le sourire et on se retrouve enfin au Parc des Ramiers pour le grand départ du cortège. Le carnaval de Blagnac prendra place dans les rues de la ville avec ses chars, sa musique et tout un tas d’animations. Rendez-vous le 19 mars prochain.