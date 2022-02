LauCarré en concert à Toulouse en mai prochain !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

LauCarré sera en concert à l’Ecluse de Toulouse le samedi 28 mai prochain.

LauCarré. Lire: L Au Carré. L pour Loïc son prénom et pour Lasne son nom de famille qu’il met Au Carré. Petit protégé de Bigflo et Oli, LauCarré est un grand rappeur en devenir. Avec un mélange de flow, de beats et de boucles qui lui est propre, le jeune parisien présente surtout un rap avec le sens du détail, une formidable capacité à raconter des histoires d’aujourd’hui, entre sourire en coin, mélancolie aérienne, souvenirs brûlants, freestyle et (ego)trip uppercut… Avec son premier EP sorti l’an dernier, « Les Dés sont Jetés », LauCarré montre avant tout qu’il est prêt, impatient et affamé.

Si plusieurs centaines de milliers d’internautes ont déjà pu découvrir les vidéos où il rappe en défiant l’asphyxie et l’apesanteur depuis sa chambre – la trilogie impeccable Carrépisode -, le rappeur est capable d’explorer d’autres territoires : il donne ainsi rendez-vous à son public toulousain à L’Écluse le 28 mai prochain.

Réservations : www.bleucitron.net