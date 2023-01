Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce mercredi 11 janvier 2023, la pièce culte « Le Jeu de la Vérité » pose ses valises au Théâtre Casino Barrière Toulouse.





Pour ses dix-huit ans, la pièce de théâtre culte de Philippe Lellouche, adaptée au cinéma en 2014, s’offre une toute nouvelle distribution. De retour au Casino Barrière de Toulouse, la comédie, interprétée par une nouvelle génération d’acteurs, est toujours aussi imparable !

En 2021, après avoir interprété son rôle plus de mille fois sur les planches, David Brécourt a accepté la proposition de Philippe Lellouche de mettre en scène “Le jeu de la vérité” avec une troupe rajeunie. Celle-ci réunit Sam Lellouche (fils de Philippe), Emma Smet (fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, qui a fait ses premiers pas de comédienne dans la série “Demain nous appartient”), Alexandre Bierry (bien connu des aficionados de “Plus belle la vie”) et Clément Moreau, qui a déjà un beau parcours au cinéma et à la télévision (“La belle époque” de Nicolas Bedos, les séries “Sam”, “Nina”, “La stagiaire”…).

Une histoire culte

Trois trentenaires, amis de longue date, se réunissent chaque semaine pour dîner. Un soir, Tom annonce qu’il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient tous amoureux, et qu’elle va sonner d’un instant à l’autre. Les pronostics vont bon train jusqu’à l’entrée en scène, plutôt surprenante, de la jeune femme. Pour briser la glace, les garçons décident de jouer au jeu de la vérité, comme au temps de leur jeunesse. Fusent alors les questions indiscrètes, les piques acerbes et les révélations…

C’est donc après un “dépoussiérage générationnel” que renaît la pièce “Le jeu de la vérité”, actuellement en tournée dans toute la France. Une véritable bouffée d’air frais, à savourer au théâtre du Casino Barrière de Toulouse le 11 janvier 2023.

Infos et réservations : https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations/