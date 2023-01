Littérature : Rencontre avec Renaud Van Ruymbeke à Ombres Blanches

Partager Facebook

Le juge d’instruction Renaud Van Ruymbeke présentera son nouveau livre « Offshore, dans les coulisses édifiantes des Paradis fiscaux » lors d’une rencontre le 14 février à Ombres Blanches Toulouse.

L’évasion fiscale pratiquée par les GAFAM et autres multinationales, la fraude fiscale exercée à une grande échelle, la corruption de nombreux dirigeants et chefs d’État, l’argent collecté par les mafias et trafiquants de drogue ont un point commun : ils empruntent les mêmes circuits et ont recours aux paradis fiscaux complaisants. Renaud Van Ruymbeke, a été pendant près de vingt ans juge d’instruction spécialisé au pôle financier du tribunal de Paris. Il nous entraîne par cette enquête dans les arcanes du monde opaque des paradis fiscaux avec son nouvel ouvrage.

Renaud Van Ruymbeke a notamment conduit les enquêtes politico-financières dans l’affaire Urba, l’affaire des frégates de Taïwan et l’affaire Clearstream 2. Il a publié les Mémoires d’un juge trop indépendant (Tallandier, 2021).

Rendez-vous le 14 février à Ombres Blanches pour une rencontre avec l’auteur de « Offshore, dans les coulisses édifiantes des Paraids fiscaux ».