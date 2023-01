Le Festival Télérama de retour dans les cinémas de Toulouse

Partager Facebook

Du 18 au 24 janvier, le Festival Télérama revient dans les cinémas de Toulouse pour revivre les meilleurs films de 2022 mais pas uniquement !

Vous avez raté quelques films en salle l’an dernier ? Il est encore temps, à compter du 18 janvier, de revivre de grands bonheurs cinématographique avec le festival Télérama. Pendant une semaine, pour 4euros la séance avec le pass, le public pourra voir ou revoir dans les salles Art et Essai participantes les meilleurs films de l’année et 6 films en avant-première. Le Pass est valable pour deux personnes.

On pourra revoir La Nuit du 12, Licorice Pizza, Les Amandiers, Les Passagers de la Nuit, Contes du hasard et autres fantaisies, As Bestas, la Conspiration du CAire, Armaggedon Time, L’innocent, R.M.N, Les enfants des autres, Le serment de Pamfir, Aucun Ours, Chronique d’une maison passagère, Sans filtre et En Corps.

Le Festival propose six avant-premières des films Ashkal, l’enquête de Tunis réalisé par Youssef Chebi, About Kim Sohee de July Jung, Retour à Séoul de Davy Chou, Mon Crime de François Ozon, La Syndicaliste de Jean Paul Salomé et le très attendu The Fabelmans de Steven Spielberg.

Les lieux du festival :

Le VEO Grand Central à Colomiers

Le Rex de Blagnac

Cinéma Jean Marais à Aucamville

Cinéma ABC Toulouse

L’Autan à Ramonville

Le Studio 7 à Auzielle

Le VEO à Muret

Pour obtenir le pass, vous pouvez le télécharger sur le site télérama.fr mais aussi le retrouver dans les numéros de Télérama du 11 et du 18 janvier 2023.

Plus d’infos : https://festivals.telerama.fr/festivalcinema