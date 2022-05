Restauré à Toulouse, le film Viva la Muerte sélectionné au Festival de Cannes

Partager Facebook

Le film Viva la muerte ! de Fernando Arrabal est sélectionné à Cannes Classics. Ce long métrage a connu une restauration par la Cinémathèque de Toulouse.

Le film évoque l’enfance de Fando, jeune garçon confronté à la disparition de son père, considéré comme un traître, à la fin de la guerre civile. Sur ces prémisses largement autobiographiques, l’auteur de la célèbre Lettre au général Franco tisse une fable excessive et carnavalesque. Du pur cinéma « Panique », pour ce qui reste l’une des plus flamboyantes et provoquantes entreprises d’auto-exorcisme du cinéma de l’exil.

Viva la muerte ! a été scanné et restauré en 4K par la Cinémathèque de Toulouse à partir du négatif original image 35 mm, du négatif son 35 mm de la version française, et d’un élément interpositif 35 mm, contenant le générique de fin qui était absent du négatif.

La numérisation et la restauration de l’image ont été réalisées par le laboratoire de la Cinémathèque de Toulouse, avec la collaboration de Fernando Arrabal. Les travaux de numérisation et restauration du son ont été effectués par le studio L.E. Diapason.

La restauration du film a été achevée en mars 2022.