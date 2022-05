Le week-end prochain, le Salon Toulouse Vintage est de retour !

Partager Facebook

La 6ème édition du Salon Toulouse Vintage aura lieu le samedi 14 et dimanche 15 mai au sein du cadre magique de l’Hôtel Dieu.

Après cinq éditions couronnées de succès et de nombreux visiteurs, le salon Toulouse Vintage fait son grand retour à Toulouse. Le rendez-vous incontournable des amoureux de la mode et du design vintage aura lieu dans le cadre exceptionnel de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 de 10h à 18h. Il accueillera 40 exposants : mode, créations upcyclées, mobilier et décoration vintage, le tout trié sur le volet.

Mode, mobilier, design… authentique

Les amoureux du vintage auront accès à des pièces des années 20 aux années 90, authenticité et qualité seront les maitres mots du salon qui ne regroupent que des professionnels du secteur. « Nos exposants sont triés sur le volet et nous avons à coeur de proposer du vintage authentique. Nous souhaitons démocratiser la consommation de produits vintage et mettre en avant le travail et les conseils de vendeurs experts dans leur domaine» ajoute Audrey Quenin.

Les visiteurs pourront ainsi s’offrir des vêtements, accessoires, des créations upcyclées ou encore du mobilier et de la décoration vintage. Pour cette édition printanière, l ‘accent sera mis sur la mode vintage avec une large sélection de vêtements pour la belle saison, de quoi remplir sa garde robe avec des pièces éthiques et durables !

Rendez-vous le weekend prochain pour une belle édition du Salon Toulouse Vintage à l’Hotel Dieu.

Infos

Samedi et dimanche 14 & 15 mai 2022, 10h/18h

