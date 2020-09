Report du spectacle de Gad Elmaleh à Toulouse

Partager Facebook

Prévu initialement le 2 décembre 2020 au Zénith de Toulouse, le spectacle de Gad Elmaleh est reporté au 30 septembre 2021.

Dans un communiqué de la production, diffusé en ce 3 septembre, on apprend que la tournée de l’humoriste est reporté. « Compte tenu des nombreuses incertitudes dans le contexte sanitaire actuel, la sécurité du public et des équipes étant au cœur de nos priorités, c’est avec un immense regret que Live Nation et Gad Elmaleh ont pris la décision de reporter la tournée de son nouveau spectacle, « D’ailleurs », qui devait débuter le 8 septembre dans toute la France » annonce, à regret, la production.

Avant d’ajouter des explications de ce report : « Complète depuis plusieurs mois, le passage de la tournée dans les départements en zone rouge obligerait à annuler immédiatement les spectacles car il serait alors impossible de privilégier de façon arbitraire des spectateurs parmi d’autres dans les différentes salles de spectacle. »

En tout cas, « Gad Elmaleh qui se réjouissait de remonter sur scène, donnera de nouveau rendez-vous au public français lorsque les incertitudes seront estompées et qu’un protocole précis assurera la sécurité des spectateurs et des équipes à 100%. »

