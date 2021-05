Réouverture du Théâtre du Grand Rond le 19 mai

Partager Facebook

Le Théâtre du Grand Rond retrouvera le public à compter du 19 mai prochain avec des spectacles du mardi au samedi.

C’est la reprise pour nos amis du Grand Rond. Après des mois de fermeture, le Théâtre se prépare à offrir au public des spectacles du mardi au samedi à 19h. Le jeune public aura droit à des spectacles les mercredis et samedis à 15h.

Du mercredi 19 au samedi 22 mai à 19h, Les z’OMNI s’emparent d’une nouvelle de Guy de Maupassant, Sur l’EAU, et en livrent une version inédite et délicieusement décalée. Du grotesque au lyrique, de la danse contemporaine au chant traditionnel, en passant par le disco et le mélodrame. Revisitez vos classiques !

Du 25 au 29 mai à 19h, la compagnie Changer l’ampoule présente Orphelins, d’après le huis-clos glaçant de Dennis Kelly. Un soir, Liam, bouleversé, son tee-shirt couvert de sang, débarque chez sa sœur Helen et son conjoint Danny. C’est le début d’un polar contemporain dans les bas-fonds de la banlieue londonienne, qui reflète la violence d’un monde urbain et les fractures de notre société.

Du 1er au 5 juin à 19h, le Grand Rond propose de retrouver du cirque pour une semaine de Chantiers de cirque concoctée par l’équipe du Studio PACT. Au programme, un coplateau composé de Lento e Violento de Calentina Vortese et Un jour de neige de la Compagnie de l’Ombre.

Du 8 au 12 juin à 19h, Fabrizio Rosselli revient au Grand Rond avec ses seaux verts et son spectacle Bakeke. Une errance clownesque totalement visuelle et entièrement muette, sur les traces d’un personnage téméraire qui multiplie les constructions géométriques. Nous sommes happés par cette valse frénétique et attachante de rituels et manies qui nous laisse la bouche grande ouverte !

Infos et réservations : https://www.grand-rond.org/