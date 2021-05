Le Festival ClariJazz cet été au sud de Toulouse

Partager Facebook

Durant deux weekend, du 2 au 4 juillet à Saint-Elix-Le-château et du 16 au 18 septembre à Marignac-Lasclares, le festival Clarijazz propose une belle neuvième édition au sud de Toulouse. Avis aux amateurs.

Depuis sa création en 2010, le festival Clarijazz œuvre pour le développement du Jazz en milieu rural, avec l’envie de faire découvrir au public ses différentes facettes musicales, de rendre la culture Jazz accessible à tous, tout en mélangeant les ambiances musicales. Il s’est petit à petit ouvert aux musiques du monde qui font parties intégrantes de sa ligne artistique actuelle. Un événement devenu incontournable au sud de Toulouse.

Désireux de retrouver son public et de permettre aux artistes initialement prévu en 2020 de se produire sur scène, le Festival Clarijazz se déroulera en deux week-ends : l’un en juillet, l’autre en septembre. Ces deux rendez-vous offriront aux festivaliers des moments forts lors de 6 soirées empreintes de Jazz et de Musiques du monde.

Ainsi du 2 au 4 juillet 2021, Clarijazz s’installe dans le jardin du pigeonnier de St Elix-le-Château où des rythmes entêtants et des mélodies venues d’ailleurs vous feront frémir de la tête aux pieds avec le groupe Samarabalouf, Dan Gharibian trio et les artistes de Swing Rencontre Trio.

Puis, du 16 au 18 septembre 2021, le Festival revient pour un week-end à Marignac-Lasclares autour de trois projets inédits et empreints de leurs leaders ; Jérémy et Pascal Rollando Duo, Irina Gonzalez trio et Benjamin Bobenrieth quartet.

Le programme :

Week-end à Saint-Elix-le-Château / Juillet

Vendredi 2 juillet à 21h00 – SAMARABALOUF

Dorénavant en trio, le nouveau visage de Samarabalouf prend son envol avec le même esprit fougueux et la même générosité partagée qu’auparavant. Ils vous présenteront leur dernier album « No Future » sortie en 2020.

Samedi 3 juillet 2020 à 21h00 – DAN GHARIBIAN

Élégance orientale, une “tronche” remarquable entre toutes et surtout une Voix. Dan Gharibian chante les chansons et ballades tsiganes, arméniennes et russes composées dans son dernier opus « Da Svidanyia Madama ».

Dimanche 4 juillet 2020 à 19h00 – SWING RENCONTRE TRIO

Avec virtuosité, talent et finesse, leurs arrangements, leurs compositions, font mouche à chaque concert et le public ne s’y trompe pas, reconnaissant en ce beau trio leur générosité et l’envie de partager ensemble ce moment rare.

Week-end à Marignac-Lasclares / Septembre

Jeudi 16 septembre à 21h00 – JEREMY ROLLANDO & PASCAL ROLLANDO DUO

Un Père, un Fils. Une complicité autour de la musique Flamenca.

Vendredi 17 septembre à 21h00 – IRINA GONZALEZ trio

Écouter Irina González c’est voyager dans un univers riche, coloré, dansant et chaleureux. Sa richesse musicale et sa spontanéité sont à l’origine de compositions savantes.

Samedi 18 septembre à 21h00 – BENJAMIN BOBENRIETH 4tet

Ce groupe prend un malin plaisir à jouer et tient son originalité à sa capacité à imprimer une couleur très personnelle à tout ce qu’il joue.