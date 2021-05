La Women Metronum Academy fait son festival à la rentrée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La salle toulousaine a annoncé qu’un joli festival aura lieu du 29 septembre au 3 octobre prochain: La Women Metronum Academy.

Fin 2019, le Metronum de Toulouse nous dévoilait la Women Metronum Academy, un sublime projet pour accompagner, professionnaliser et autonomiser une nouvelle génération d’artistes féminines, dans toute leur diversité. La salle a alors lancé une grande recherche de talent à travers la France plurielle. Entourée de leurs marraines, deux artistes seront suivies artistiquement : FRIEDA, marrainé par Flavia Coelho, et SOPYCAL, marrainé par Songe.

Et voila qu’aujourd’hui, on apprend qu’un festival aura lieu à la rentrée. 5 jours de festival pour célébrer la clôture de la première édition de la Women Metronum Academy, dispositif de mentorat destiné aux femmes – dans toute leur pluralité – portant un projet solo dans le champ des musiques actuelles, et annoncer l’édition suivante !

En ouverture, les concerts de Claire Laffut et Laura Cahen le mercredi 29 septembre. D’autres annonces sur la programmation seront dévoilées prochainement !

Lien de l’événement : https://www.facebook.com/events/166210925411882/

Playlist de la Women Metronum Academy : https://www.toulouseblog.fr/toulouse-un-playlist-pour-la-women-metronum-academy/