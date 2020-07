Réouverture de l’Espace EDF Bazacle Toulouse !

Partager Facebook

Ce vendredi 10 juillet, l’Espace EDF Bazacle Toulouse rouvre ses portes au public.

Après 3 mois de fermeture suite à la pandémie du Covid-19, l’équipe de l’espace EDF Bazacle est heureuse d’ouvrir à nouveau les portes de son musée et de sa centrale hydroélectrique. Des aménagements sont mis en place pour respecter les consignes sanitaires liées au Covid-19, afin d’accueillir gratuitement le public dès le vendredi 10 juillet, de 10h à 18h.

Centrale hydroélectrique en activité depuis 1888, l’espace EDF Bazacle dispose d’une exposition permanente consacrée aux énergies renouvelables et aux activités d’EDF. De nombreux événements culturels, des expositions photo temporaires et des visites guidées vous y sont proposés gratuitement toute l’année. Le plus, la terrasse panoramique avec vue imprenable sur la ville de Toulouse & le hublot d’observation pour apercevoir les poissons migrateurs de la Garonne !

« EQUILIBRE DE CORPS EN MOUVEMENT » – exposition photo par Esther Joly

La nouvelle exposition « Equilibre de corps en mouvement » met en scène la danse, le mouvement et l’équilibre qui existe entre le corps, les forces et le monde qui nous entoure. Cette trilogie de séries photographiques par Esther Joly vous fera voyager dans l’univers poétique de la photographe.

BAZACLE : L’EXPOSITION INSTAGRAM

Vivante et participative, l’exposition #Bazacle met en valeur les différentes sensibilités artistiques face au lieu d’exception que représente cet ancien moulin, aujourd’hui devenu centrale hydroélectrique au cœur de Toulouse. En intégrant chaque mois de nouveaux clichés de visiteurs publiés sur le réseau social Instagram, l’exposition nous offre des regards uniques et singuliers et des photographies qui donnent à tous l’envie de (re)découvrir la ville et l’espace EDF Bazacle sous tous ses angles.

Des films d’animation jeunesse

L’espace EDF Bazacle crée une ambiance feutrée dans la salle de projection pour vous faire découvrir une sélection de films d’animation ludiques dédiée aux enfants ! Les thèmes : l’électricité, la biodiversité et la préservation de l’environnement… En continu du 10 juillet au 30 août.

INFORMATIONS PRATIQUES

Espace EDF Bazacle

11, quai Saint-Pierre

31000 Toulouse

bazacle.edf.com