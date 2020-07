Chantal Ladesou au Cinéma CGR Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

CGR Events annonce la diffusion du spectacle de Chantal Ladesou « On the road again », enregistré au Palais des Sports, dans plus de 230 cinémas partout en France, dont Blagnac, à partir du 8 juillet 2020.

Alors qu’elle triomphe au cinéma dans « C’est quoi cette mamie » avec plus d’un million d’entrées, que Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point lui remet Le Topor d’Or de « La Comédienne qui sort du cadre », que Laurent Ruquier la chahute et la chouchoute aux Grosses Têtes dont elle est sociétaire, Chantal Ladesou vient nous raconter ses nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer : mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de mariage avec son mari Michel. Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se moquer, en oubliant que c’est de soi. Son show qui met toutes les générations d’accord sera diffusé dans plus de 200 cinémas, partout en France, à partir du 8 juillet 2020.

Plus d’infos : https://www.cgrcinemas.fr/