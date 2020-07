Réouverture des cinémas Utopia en août

Partager Facebook

Les cinémas Utopia Tournefeuille et Borderouge ouvriront leurs portes le 12 août prochain.

Alors que les cinémas ont rouvert leurs portes depuis le 22 juin dernier, les cinémas Utopia de Toulouse, soit Tournefeuille et Borderouge, ont décidé d’ouvrir le 12 aout prochain. Une réouverture tardive que les équipes expliquent sur leur site.

D’abord la prudence. Soit mettre en place tout ce qu’il faut pour accueillir le public. » la majorité des salles de cinéma se sont donc remises dans l’urgence en ordre de marche, mettant en place des solutions palliatives répondant autant que possible aux impératifs liés à une épidémie dont on nous serine par ailleurs qu’elle requiert toute notre vigilance. Tout ceci nous invite à la prudence » explique l’équipe de l’Utopia.

L’Utopia avait prévu des travaux cet été de toute façon: « Nous avions enfin prévu de longue date de profiter de l’été pour réaliser à Tournefeuille d’importants travaux sur la bâtiment qui nécessitent la fermeture du cinéma. Et parce que nous ne nous imaginions pas marcher sur une seule jambe, nous avions décidé qu’une courte fermeture estivale permettrait de mettre le denier coup de collier aux travaux en cours depuis un an à Borderouge pour ouvrir (enfin!) conjointement le ciné et le restaurant tant espéré ! Tout cela prend tournure, et nous commençons également à fignoler la programmation de notre gazette de réouverture. »

En tout cas, réouverture le 12 aout mais en attendant, les Utopia restent actifs en proposant des séances en plein air au Metronum :

Ciné-Concert le 16 juillet à 22h : ciné-concert avec Arthur Guyard au piano & Rémy Gouffault à la batterie ; SHERLOCK JUNIOR de Buster Keaton

Séance unique le 23 juillet à 22h : SUGAR MAN (Searching for Sugar Man) de Malik Bendjelloul

Séance unique le 30 juillet à 22h : LES CHATS PERSANS (Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh = On ne sait rien des chats persans) de Bahman GHOBADI