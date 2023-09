Réouverture de la Cité de l’Espace vendredi 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Cité de l’Espace rouvre ses portes ce vendredi 29 septembre après sa fermeture ce weekend.

Bonne nouvelle pour les visiteurs. La Cité de l’Espace rouvre au public dès ce vendredi après presque une semaine de fermeture en raison d’une coupe d’électricité générale sur le site. Les toulousains ont rendez-vous avec la Nuit européenne des Chercheurs dès 18h. Pour en savoir plus sur ce programme riche et en accès libre et gratuit : https://www.cite-espace.com/a-la-une/nuit-chercheurs-2023/29

Photo : Cité de l’Espace (CP)