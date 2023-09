Coupe du Monde 2023. Le Trophée Webb Ellis ce jeudi à Toulouse

Partager Facebook

Jeudi 28 septembre, le Village Rugby de Toulouse Métropole, situé sur la Prairie de Filtres, accueillera le trophée Webb Ellis qui sera remis à l’équipe championne du monde à l’issue de la compétition.

La coupe trônera sur la scène installée sous l’écran de la zone détente et sera visible à partir de 18h (heure d’ouverture des portes) le 28 septembre où les amateurs de ballon ovale pourront venir l’admirer, sans la toucher, quelques heures avant le coup d’envoi de Japon – Samoa au Stadium de Toulouse Métropole.

Gardée sous la haute sécurité de France 2023, elle est en argent, plaqué d’or, et doté de deux poignées où se trouve la tête d’un satyre et sur l’autre la tête d’une nymphe. Sur le devant de la coupe sont gravés les mots The Webb Ellis Cup. Le trophée a été baptisé du nom de William Webb Ellis, reconnu comme étant l’inventeur du rugby moderne.