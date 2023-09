Le Forum « Place de l’emploi et de la formation » en octobre à Toulouse et Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Forum Place de l’emploi et de la formation » s’installe à Toulouse, le 3 octobre et Blagnac, le 5 octobre prochain.

Après le succès de la première édition à Toulouse l’an passé, Toulouse Métropole et Pôle emploi Occitanie organisent, en associant de nombreux partenaires, conjointement deux forums « Place de l’emploi et de la formation », le mardi 3 octobre sur les ramblas des allées Jean Jaurès à Toulouse et le 5 octobre au Complexe sportif les Barradels à Blagnac, de 13h à 17h.

Ces événements se déroulent au cœur des villes de la Métropole afin d’aller vers les personnes les plus éloignées de l’emploi et les accompagner vers un retour à l’emploi durable. Ils permettent aux employeurs de rencontrer les chercheurs d’emploi au plus près de leur domicile.

Les personnes en recherche d’emploi pourront trouver sur ces deux forums :

– les acteurs de l’emploi du territoire pour les accompagner durant le forum (Pôle emploi, Cap emploi, la Mission Locale, le Plie…) mais aussi leur donner des conseils, un appui aux techniques d’entretien, création de cv, rédaction de lettres de motivation

– des animations de réalité virtuelle pour découvrir de façon ludique et immersive différents métiers

– de nombreuses offres d’emploi proposées à Toulouse par une trentaine d’entreprises issues de secteurs d’activités variés tels que la relation clients & services, les soins, la santé, le sport, le tourisme & l’évènementiel, la sécurité & la défense, la fonction publique et les transports et à Blagnac, par une quinzaine d’entreprises des secteurs aéronautique, tourisme, hôtellerie & commerces.

Ces forums sont labellisés « Ville pour tous », le label de Toulouse Métropole pour un événement accessible à tous avec des entreprises adaptées, des interprètes langues des signes, des entreprises d’insertion.

Forum « Place de l’Emploi et de la Formation »

Entrée libre de 13h à 17h

>> Le 3 octobre sur les ramblas des allées Jean-Jaurès à Toulouse

>> Le 5 octobre au complexe sportif des Barradels à Blagnac