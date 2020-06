Réouverture de la Cinémathèque de Toulouse dans les prochaines semaines

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Cinémathèque de Toulouse a annoncé les dates de sa réouverture après plusieurs mois de confinement en raison de la lutte contre le COVID 19.

Tout commencera le 10 juin prochain avec l’ouverture de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse. Elle proposera ur rendez-vous pour les étudiants, professeurs, chercheurs qui nécessitent une recherche documentaire spécifique. Réservation uniquement par mail : [email protected] .

Dès le 23 juin, visitez l’exposition « Comédies musicales : pour enchanter le monde ».

Numéros de danse et de claquettes, décors somptueux, chansons entraînantes, les comédies musicales ont forgé tout un imaginaire. D’affiche en affiche, nous vous proposons une déambulation dans l’âge d’or du genre à Hollywood (les années 1940-1950, avec Gene Kelly, Fred Astaire, Cyd Charisse…), mais aussi en France (avec les opérettes de Luis Mariano, les œuvres de Jacques Demy, les expériences ciné-musicales d’Alain Resnais et Christophe Honoré) et en Europe (avec la première comédie musicale soviétique, les opérettes allemandes et autrichiennes, les grandes productions anglaises, le filon des « musicarelli » en Italie…).

Exposition d’affiches issues des collections de la Cinémathèque de Toulouse, 23 juin-29 août 2020, entrée libre

Le plein air revient le 17 juillet : https://www.toulouseblog.fr/?p=851137

Toutes les infos : www.lacinemathequedetoulouse.com