Le Conseil départemental et la Fondation Pierre Fabre offrent des masques au personnel des EHPAD

Le Conseil départemental et la Fondation Pierre Fabre s’associent pour mettre à disposition des personnels des EHPAD 12 500 masques textiles lavables.

Cette dotation s’est faite avec le soutien du 8ème Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine de Castres et avec le soutien financier de clubs sportifs de la région, les Dauphins du TOEC, le Stade Toulousain, le Toulouse Football Club et le Castres Olympique. La distribution des masques aux EHPAD est assurée par les services du Conseil départemental à partir du 8 juin.

Cette nouvelle distribution de masques textiles vient en complément des kits d’hygiène pour le lavage et le soin des mains offerts et distribués en mai par la Fondation Pierre Fabre et le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

La crise sanitaire a touché très fortement tous les acteurs qui accompagnent les personnes âgées dans les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). La mobilisation des personnels reste maximale pour répondre le mieux possible à toutes les situations et pour s’adapter aux nouvelles mesures de déconfinement qui permettent, sous conditions du respect des mesures sanitaires strictes, de rendre visite aux résidents.

Face à l’urgence sanitaire, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, chef de file de l’action sociale, a pris des mesures exceptionnelles dans son plan d’urgences sociales, notamment avec l’achat d’ 1 million de masques de protection pour protéger les plus vulnérables. 93 000 masques, soit 56 600 masques FFP2 et 36 400 masques chirurgicaux, ont déjà été distribués dans 132 EHPAD.

Ces dotations participent une nouvelle fois à soutenir l’ensemble des résidents et des équipes : administratifs, médecins, infirmiers, soignants, personnels médico-social qui s’investissent sans compter au quotidien pour accompagner les personnes vulnérables.