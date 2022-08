Rentrée : Les nouveautés dans les écoles de Toulouse

Partager Facebook

Jeudi, le Maire de Toulouse a dévoilé les nouveautés autour de la rentrée scolaire : nouveaux établissements, écologie…On fait le point !

Lors d’un grand rendez-vous de rentrée, Jean-Luc Moudenc a dicté les grandes changements et les nouveautés pour la saison 2022-2023. Cette année, la mairie de Toulouse consacre 184,7 millions d’euros à l’éducation et en fait une priorité. L’objectif de la municipalité : « offrir aux écoliers encore plus de confort, plus de nature et plus de sécurité ».

Ouverture du groupe scolaire Saliège

Dans le quartier Lalande, le groupe scolaire Jules-Guéraud Saliège ouvre ses portes pour cette rentrée. En tout, 10 classes de maternelles et 14 classes d’élémentaire. Il accueillera de nouveaux élèves ainsi que ceux de l’école Alphand provisoire et un centre de loisirs pendant les vacances.

Agrandissement d’Olympe de Gouges

Le groupe scolaire Olympe de Gouges, dans le quartier Croix-Bénite, dévoilera de nouveaux locaux à l’automne prochain. Notamment une cour de récréation végétalisée, un nouveau pole de restauration, une salle de jeux et des locaux pour le personnel.

De nouveaux projets

4 projets de construction de nouvelles écoles sont en chantier en ce début d’année scolaire : les groupes scolaires Barigoude (Saint-Martin du Touch), Dortis (Lalande), Saint-Simon (Saint-Simon) et la maternelle Aubrac (la Salade). D’ici fin 2022, les chantiers de construction des groupes scolaires Daste (Empalot) et Roquemaurel (Cartoucherie) débuteront, permettant ainsi d’assurer une ouverture en septembre 2024.

L’écologie comme projet dans les écoles

Durant l’été, la ville de Toulouse a remis en état plusieurs établissement : les écoles Saouzelong, Anatole France, Paul Bert, Bastide 2 et Alfred de Musset ont été végétalisées. Mais c’est surtout le projet Oasis qui nous interesse.

La Mairie de Toulouse lance « Ma Cour Oasis ». Les cours « OASIS » sont là pour créer de l’ombre, de rafraichir l’air, rendre les sols plus perméables et permettre une meilleure gestion des eaux pluviales et de rapprocher les enfants de la nature en les sensibilisant à la biodiversité et à la transition écologique. Ces nouvelles cours génèrent de nouveaux usages, de nouvelles approches pédagogiques, une surveillance différente des enfants, un entretien plus soutenu… Cela demande une implication indispensable des CLAE, des professeurs, des agents municipaux et des élèves ainsi que des parents. Une commission se réunira à l’automne pour choisir les 7 écoles retenues pour qu’elles puissent commencer à travailler leur projet avec les enfants et la Mairie. Les travaux auront lieu à l’été 2023.

La sécurité autour des écoles

Aux abords des écoles, la sécurité est au coeur des intérêts de la Mairie de Toulouse. Ainsi, elle aménage des contre-allées, des pistes cyclables, impose une limitation de vitesse de 30km/h…Dès la rentrée, d’autres expérimentations seront mises en place : création de rues scolaires pour 4 écoles (Falguière, Patte d’oie, Etienne Billières et Calas-Dupont) et pose de balisettes pour protéger les pistes cyclables du stationnement sauvage aux abords de 4 écoles : Les Oustalous, Bonnefoy, Saint-Exupère et Bécanne.