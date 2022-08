Partager Facebook

Découvrez la pièce « Je t’aime à l’italienne(à l’algérienne) » le 26 aout 2022 au Château de la Garrigue près de Toulouse.

La plus méditerranéenne des comédies romantiques est de retour ! Carlo est décidé : il va annoncer à son meilleur ami Farid qu’il est en couple avec sa soeur Aicha depuis 2 ans et qu’ils veulent se marier. L’arrivée surprise de la flamboyante Rachel va pimenter le tout… Cette comédie al dente à la sauce algérienne est un hymne à l’amour et à la mixité. Sur scène, on retrouvera ses deux auteurs, Hugues Duquesne et Kader Nemer pour une soirée inoubliable .

Rendez-vous pour un moment de rire au Chateau de la Garrigue près de Toulouse !

Infos : https://chateaudelagarrigue.bleucitron.net/