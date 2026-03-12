Rendez-vous inédit à Toulouse : Quand la peinture et la musique fusionnent au Social Hub

Le samedi 14 mars 2026, The Social Hub accueille la « Cat’Art Sound Gallery ».

Au programme dès 19h : live painting, exposition et DJ set pour une parenthèse artistique et musicale hors du temps.

Envie d’une soirée où les disciplines se croisent et se subliment ? L’association Cat’Art Music vous donne rendez-vous pour un événement culturel immersif qui met en lumière la bouillonnante scène locale.

L’univers brut de Tyllia Bohem en direct

Au cœur de cette soirée, le public est invité à plonger dans l’univers de Tyllia Bohem, jeune artiste peintre originaire de Revel. Connue pour son art dégageant une énergie brute et vive, elle ne se contentera pas d’exposer ses œuvres : elle réalisera une toile en direct (live painting) tout au long de l’événement. Une occasion privilégiée d’observer un processus créatif en temps réel.

Des rythmes funk, house et disco

Côté platines, l’ambiance s’annonce chaleureuse et résolument festive. Akim, fondateur de Cat’Art Music en 2022, et Pastor proposeront un DJ set taillé pour l’occasion, naviguant entre funk, house et disco. Également portée par le guitariste Dyla, l’association a pour vocation de décloisonner la culture et de créer des ponts entre la musique électronique, l’art visuel, et la pop culture au sens large.

Cette rencontre en totale synergie entre deux mondes créatifs promet de belles rencontres autour de la passion et du partage.

Infos pratiques :