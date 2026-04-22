Préparez-vous au délire : « The Jeff Panacloc Company » débarque au Zénith de Toulouse en 2026 !

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Amateurs d’humour décalé, de ventriloquie et de répliques cinglantes, marquez vos calendriers ! Le prodige de l’humour français fait son grand retour dans la Ville Rose. Jeff Panacloc et son incontournable (et parfois incontrôlable) marionnette Jean-Marc s’installeront au Zénith Toulouse Métropole le dimanche 28 juin 2026. Un rendez-vous dominical qui s’annonce explosif et qui promet de faire trembler les murs de la plus grande salle toulousaine !

Le bureau secret de Jeff Panacloc s’ouvre à vous

Après avoir conquis la France entière avec ses précédents shows, le célèbre ventriloque repousse une fois de plus les limites de son art avec une toute nouvelle création : « The Jeff Panacloc Company ». Mais à quoi faut-il s’attendre exactement ?

Cette fois-ci, Jeff nous invite à franchir les portes de son « bureau secret ». Oubliez le format classique du stand-up : ce nouveau show est conçu comme une véritable expérience immersive. Le spectateur ne vient plus seulement assister à un enchaînement de sketchs ; il est invité à rejoindre une « troupe fantastique » et à plonger tête la première dans un univers où l’humour flirte en permanence avec l’absurde.

Une galerie de personnages toujours plus détraqués

Si Jean-Marc, le singe hyperactif au franc-parler légendaire, reste évidemment de la partie pour distribuer ses tacles et ses fameux « Il est content ! », il n’est plus seul. La « Company » s’est largement agrandie ! Chaque membre de cette joyeuse bande de personnages promet de vous faire vivre une soirée hors du commun.

Pourquoi il ne faut pas manquer ce spectacle :

Un humour sans filtre : La marque de fabrique du duo, toujours prêt à appuyer là où ça fait rire, en abordant les travers de notre société avec une causticité assumée.

Une prouesse technique bluffante : La maîtrise vocale de Jeff Panacloc, qui parvient à donner vie à une multitude de personnages avec une fluidité impressionnante.

Une interaction totale : Plus qu’un simple public dans l’arène du Zénith, vous ferez partie intégrante de cette entreprise de la folie.

Comme l’annonce la production, préparez-vous à sortir de la salle « transformés et légers ». Une véritable thérapie par le rire, idéale pour clôturer la semaine en beauté !

Informations Pratiques : Préparez votre venue au Zénith

Cet événement très attendu est une occasion en or de s’offrir une belle dose d’humour avant le début de l’été. La billetterie étant déjà ouverte et l’artiste remplissant régulièrement les salles, il est fortement conseillé de réserver sans tarder !

Voici le récapitulatif pour organiser votre dimanche :

Date : Dimanche 28 juin 2026

Heure : 16h00 (un horaire parfait pour un spectacle en famille ou entre amis avant de profiter des douces soirées d’été toulousaines)

Lieu : Zénith Toulouse Métropole (11 Avenue Raymond Badiou, 31300 Toulouse)

Tarifs : De 35,00 € à 70,00 € (Carré Or à 70€, Catégorie 1 à 50€, Catégorie 2 à 35€)

💡 Le conseil pratique : Pour faciliter votre venue et éviter les bouchons autour du parking, privilégiez les transports en commun ! Le tramway (lignes T1/T2, stations Zénith ou Cartoucherie) vous dépose à quelques minutes à pied des portes d’entrée.

Réservez vos billets officiels !

Ne manquez pas votre chance de faire partie de la grande famille de la « Company ». Pour garantir vos places, consulter le plan de la salle et lire les dernières consignes de sécurité, rendez-vous directement sur la page officielle du spectacle :

Billetterie et infos : BLEU CITRON