Printemps du Rire 2026 à Toulouse : Le Gala d’Ouverture lance un mois de festivités !

Partager Facebook

Twitter

Le rire s’empare de la Ville Rose ! Du 13 mars au 12 avril 2026, la 32ème édition du Printemps du Rire s’installe à Toulouse et dans toute la Haute-Garonne. Avec plus de 300 spectacles au compteur, ce grand marathon de l’humour démarre sur les chapeaux de roues ce vendredi 13 mars avec le très attendu Gala d’Ouverture. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet événement incontournable.

Le Gala d’Ouverture : Le grand coup d’envoi à Diagora Labège

C’est une tradition qui marque le véritable top départ d’un mois de festivités. Ce vendredi 13 mars 2026 à 20h30, l’Espace Diagora de Labège se transforme en épicentre de l’humour français pour le grand Gala d’Ouverture du Printemps du Rire.

Pour orchestrer cette soirée exceptionnelle, le festival a fait appel à la pétillante Toulousaine Caroline Estremo. Devenue une figure emblématique de la scène humoristique, elle sera accompagnée à l’animation par Juliette Clocher, la brillante lauréate du Tremplin Jeunes Talents 2025. Un duo de choc 100% féminin qui promet de dynamiter la scène avec une énergie folle !

Mais le Gala, c’est avant tout la vitrine incontournable de la nouvelle génération du rire. Les spectateurs auront le privilège de découvrir en exclusivité les 6 jeunes talents 2026 sélectionnés pour le Tremplin de cette année :

Lucas Garat

Méchante Coline

Olga

Pierre Hillairet

Poulet de feu

Veufla

Ces humoristes émergents, sélectionnés parmi de très nombreuses candidatures, viendront jouer leurs meilleurs sketchs pour convaincre le public occitan. Assister à ce gala, c’est l’assurance de repérer aujourd’hui les pépites du stand-up de demain. Entre vannes ciselées, autodérision et interactivité, les murs de Diagora risquent de trembler sous les éclats de rire.

Réservation : Printemps du Rire

Un mois d’humour en Occitanie : Ce qui vous attend au Festival

Le Gala d’ouverture n’est que la première pierre d’un édifice monumental. Jusqu’au 12 avril 2026, le Printemps du Rire déploie ses ailes avec plus de 70 spectacles différents répartis dans une cinquantaine de salles partenaires, allant des petits théâtres de quartier aux plus grandes scènes de la région.

La Nuit du Printemps : L’apothéose au Zénith

C’est le rendez-vous XXL du festival. Le vendredi 27 mars 2026, le Zénith de Toulouse Métropole accueillera près de 6 000 spectateurs pour 2h30 d’humour non-stop. Animée par Les Coquettes et Caroline Estremo, cette soirée rassemblera un casting explosif : Didier Bénureau, Adel Fugazi, Charlie Haid, Les Décaféinés, Lola Dubini, Matthieu Nina et PV. Le tout dans une ambiance « guinguette géante », très festive et conviviale.

Les têtes d’affiche en tournée

Tout au long du mois, de grands noms de l’humour viendront sillonner la région pour présenter leurs seuls-en-scène :

Alex Vizorek (18 mars à l’Espace Diagora, Labège)

Frédéric Fromet (19 mars à la Salle Nougaro, Toulouse)

Karim Duval (28 mars à l’Onyx, Plaisance-du-Touch)

Akim Omiri (31 mars au Bikini, Ramonville)

Antonia de Rendinger (3 avril au Hall Comminges, Colomiers)

Le OFF et les spectacles familiaux

Le festival propose également « Le OFF » pour sortir des sentiers battus. Vous y retrouverez du théâtre d’improvisation, des formats expérimentaux, mais aussi des spectacles entièrement dédiés aux enfants (accessibles dès 1 an) pour initier les plus jeunes aux joies du spectacle vivant.

Un festival résolument éco-responsable

Enfin, le Printemps du Rire 2026 s’affirme comme un événement conscient de son impact environnemental. L’organisation privilégie la restauration locale et de saison, limite les plastiques à usage unique et encourage fortement le public à utiliser les transports en commun et le covoiturage pour se rendre dans les différentes salles.

Réservation : Printemps du Rire