Matthieu Nina à la Salle Nougaro : L’humour sans filtre au bas de l’échelle

Le mercredi 1er avril 2026, la Salle Nougaro accueille l’humoriste Matthieu Nina pour son spectacle « En bas de l’échelle ». Un seul-en-scène drôle, cash et touchant, co-écrit avec Pierre-Emmanuel Barré, qui s’attaque avec autodérision au handicap.

À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle. Vingt-cinq ans plus tard, c’est sur les planches qu’il décide de monter. Entre ces deux événements ? Une vie chamboulée et pas mal d’obstacles à contourner. S’il a mis autant de temps à arriver sur scène, l’humoriste explique avec malice que c’est tout simplement « parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès ».

Un regard percutant sur le handicap

Dans ce spectacle d’1h15, Matthieu Nina jette un regard affûté sur son propre quotidien. Il s’amuse à déconstruire les clichés et revendique haut et fort la liberté de pouvoir rire de tout. Sans aucun tabou, il fait de son handicap un formidable terrain de jeu comique.

Co-écrit par Arsen et Pierre-Emmanuel Barré – qui signe également la mise en scène –, « En bas de l’échelle » est un spectacle percutant qui secoue autant qu’il fait du bien. Une véritable bouffée d’air frais et de rire à ne pas manquer !

Infos pratiques :