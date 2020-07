Rencontre littéraire avec Douglas Kennedy à Montauban

Partager Facebook

La Mémo de Montauban propose une rencontre exceptionnelle avec l’écrivain Douglas Kennedy le samedi 18 juillet à 16h. Une rencontre animée par Aude Samarut de la Librairie La Femme Renard.

Douglas Kennedy, écrivain new yorkais francophile, passé maître dans l’art du suspense et du romanesque, construit des récits captivants aux personnages inoubliables. Au fil de son œuvre, il questionne la complexité des relations humaines, et pointe parfois de sa plume sans concession les travers de l’Amérique.

Depuis 20 ans ses livres publiés aux Editions Belfond, rencontrent un succès qui ne se dément pas ; certains ont fait l’objet d’adaptations cinématographiques.

Il nous présentera son dernier roman Isabelle l’après-midi, une histoire d’amour contrarié dans le Paris des années 1970.

Cela se passera sur réservation auprès de la Memo ( [email protected]) ou au 05 6391 88 00 sous réserve de place disponible. Bien entendu, le port du masque sera obligatoire.

Plus d’informations :

www.mediatheque-montauban.com